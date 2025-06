S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben

Am Mittwoch schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 5’980.87 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 47.519 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.109 Prozent auf 5’989.22 Punkte an der Kurstafel, nach 5’982.72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5’971.89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’018.25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.385 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 5’958.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5’614.66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.06.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’487.03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 1.91 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Coinbase (+ 16.32 Prozent auf 295.29 USD), Caesars Entertainment (+ 4.91 Prozent auf 27.75 USD), TKO GROUP (+ 4.76 Prozent auf 175.95 USD), Enphase Energy (+ 4.18 Prozent auf 36.38 USD) und Intel (+ 3.32 Prozent auf 21.49 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen MasterCard (-5.39 Prozent auf 538.73 USD), DXC Technology (-5.14 Prozent auf 14.76 USD), Visa (-4.88 Prozent auf 340.38 USD), Zoetis A (-4.09 Prozent auf 155.06 USD) und Paycom Software (-3.69 Prozent auf 232.82 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 45’709’001 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.087 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch