S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben

Am Mittwoch ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.92 Prozent auf 5’797.42 Punkte abwärts. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 49.294 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.361 Prozent schwächer bei 5’830.10 Punkten, nach 5’851.20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5’762.41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’834.85 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1.03 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’718.57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’555.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, notierte der S&P 500 bei 4’217.04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 22.24 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’878.46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Northern Trust (+ 7.02 Prozent auf 102.51 USD), Teledyne Technologies (+ 6.00 Prozent auf 470.09 USD), Packaging (+ 5.53 Prozent auf 228.65 USD), AT&T (+ 4.60 Prozent auf 22.49 USD) und Texas Instruments (+ 4.01 Prozent auf 201.74 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Enphase Energy (-14.92 Prozent auf 78.47 USD), Seagate Technology (-8.10 Prozent auf 103.52 USD), Old Dominion Freight Line (-5.45 Prozent auf 188.67 USD), CoStar Group (-5.27 Prozent auf 72.82 USD) und McDonalds (-5.12 Prozent auf 298.57 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 51’448’308 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.330 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 600.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

