S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.29 Prozent leichter bei 6’101.24 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 52.971 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.010 Prozent tiefer bei 6’118.09 Punkten in den Handel, nach 6’118.71 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6’088.74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’128.18 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.45 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 24.12.2024, wies der S&P 500 6’040.04 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’809.86 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.01.2024, bei 4’868.55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 3.97 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6’128.18 Punkte. Bei 5’773.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell NextEra Energy (+ 5.20 Prozent auf 72.83 USD), Welltower (+ 3.41 Prozent auf 136.75 USD), Estée Lauder Companies (+ 2.96 Prozent auf 82.48 USD), Edison International (+ 2.78 Prozent auf 58.87 USD) und VF (+ 2.73 Prozent auf 26.33 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Texas Instruments (-7.52 Prozent auf 185.52 USD), CF Industries (-7.50 Prozent auf 88.10 USD), Microchip Technology (-5.34 Prozent auf 56.39 USD), Analog Devices (-4.81 Prozent auf 217.37 USD) und Airbnb (-4.62 Prozent auf 127.09 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 53’207’734 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.441 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch