S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende im Minus

Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 4’373.20 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 37.811 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.767 Prozent tiefer bei 4’340.09 Punkten, nach 4’373.63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’337.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’393.57 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, notierte der S&P 500 bei 4’450.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2023, wurde der S&P 500 auf 4’522.79 Punkte taxiert. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, bei 3’677.95 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 14.36 Prozent zu Buche. Bei 4’607.07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. 3’794.33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell VF (+ 13.96 Prozent auf 18.45 USD), US Bancorp (+ 6.96 Prozent auf 34.89 USD), Hanesbrands (+ 6.71 Prozent auf 4.45 USD), Under Armour (+ 5.67 Prozent auf 6.89 USD) und Under Armour (+ 5.43 Prozent auf 7.38 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil DXC Technology (-6.11 Prozent auf 20.89 USD), Moderna (-6.10 Prozent auf 86.33 USD), NVIDIA (-4.68 Prozent auf 439.38 USD), Western Digital (-3.52 Prozent auf 44.14 USD) und Bio-Rad Laboratories (-2.86 Prozent auf 341.05 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Organon Company-Aktie. 29’806’130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.654 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

2023 hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Hanesbrands-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

