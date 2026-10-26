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NYSE-Handel im Fokus 26.10.2026 22:33:35

S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

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Letztendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.70 Prozent stärker bei 7’676.77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63.118 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.298 Prozent auf 7’646.42 Punkte an der Kurstafel, nach 7’623.68 Punkten am Vortag.

Bei 7’702.13 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’639.70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’743.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der S&P 500 bei 7’411.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 6’791.69 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.93 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lumentum (+ 8.19 Prozent auf 818.10 USD), Comfort Systems USA (+ 7.18 Prozent auf 1’244.19 USD), Everpure A (+ 6.49 Prozent auf 131.33 USD), Coherent (+ 5.83 Prozent auf 221.50 USD) und Synopsys (+ 5.62 Prozent auf 454.33 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil DoorDash (-6.10 Prozent auf 168.44 USD), Charter A (-5.92 Prozent auf 102.18 USD), NVR (-4.28 Prozent auf 5’727.77 USD), PayPal (-4.24 Prozent auf 49.06 EUR) und Reddit (-4.02 Prozent auf 138.45 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’486’165 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.537 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.41 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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