Kursentwicklung 26.01.2026 22:33:34

S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.50 Prozent fester bei 6’950.23 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 54.683 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.189 Prozent auf 6’928.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’915.61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’964.66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’921.60 Zählern.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, notierte der S&P 500 bei 6’929.94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 6’791.69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 6’101.24 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.34 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’986.33 Punkten. Bei 6’789.05 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Datadog A (+ 5.00 Prozent auf 136.64 USD), Baker Hughes (+ 4.40 Prozent auf 56.29 USD), Akamai (+ 3.77 Prozent auf 98.66 USD), Seagate Technology (+ 3.52 Prozent auf 358.29 USD) und ConAgra Foods (+ 3.37 Prozent auf 18.09 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil The Trade Desk A (-7.50 Prozent auf 33.81 USD), Organon Company (-6.76 Prozent auf 9.10 USD), Intel (-5.72 Prozent auf 42.49 USD), Darden Restaurants (-4.72 Prozent auf 196.43 USD) und Alexandria Real Estate Equities (-4.24 Prozent auf 57.16 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 35’509’298 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.849 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

