S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Letztendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.32 Prozent nach oben auf 5’116.17 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 43.718 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.308 Prozent fester bei 5’115.68 Punkten in den Handel, nach 5’099.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’088.65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’123.49 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der S&P 500 auf 5’254.35 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, betrug der S&P 500-Kurs 4’927.93 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 4’169.48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7.87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’264.85 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’682.11 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Tesla (+ 15.31 Prozent auf 194.05 USD), Albemarle (+ 7.57 Prozent auf 125.73 USD), Dominos Pizza (+ 5.62 Prozent auf 527.13 USD), International Paper (+ 4.40 Prozent auf 35.32 USD) und Quest Diagnostics (+ 3.90 Prozent auf 139.50 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Franklin Resources (-6.44 Prozent auf 23.38 USD), Alphabet A (ex Google) (-3.37 Prozent auf 166.15 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.33 Prozent auf 167.90 USD), Roper Industries (-2.51 Prozent auf 513.58 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-2.41 Prozent auf 432.62 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 41’195’256 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.818 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 300.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

