S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Zum Handelsende stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.80 Prozent auf 5’137.08 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 42.631 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.040 Prozent stärker bei 5’098.33 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’096.27 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’094.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5’140.33 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.866 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 01.02.2024, einen Stand von 4’906.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’594.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, wies der S&P 500 3’951.39 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 8.31 Prozent. Bei 5’140.33 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell NetApp (+ 18.17 Prozent auf 105.31 USD), Western Digital (+ 8.12 Prozent auf 64.30 USD), Broadcom (+ 7.59 Prozent auf 1’399.17 USD), DexCom (+ 5.80 Prozent auf 121.74 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.25 Prozent auf 202.64 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Dominion Energy (-6.36 Prozent auf 44.79 USD), Las Vegas Sands (-5.94 Prozent auf 51.28 USD), Xcel Energy (-5.92 Prozent auf 49.57 USD), Hormel Foods (-5.52 Prozent auf 33.37 USD) und Wynn Resorts (-3.79 Prozent auf 101.21 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’256’995 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.801 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 193.55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch