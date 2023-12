S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Zum Handelsende stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.41 Prozent auf 4’604.37 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 38.639 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.219 Prozent schwächer bei 4’575.54 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’585.59 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’574.06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4’609.23 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.876 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 08.11.2023, einen Stand von 4’382.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’457.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, wies der S&P 500 3’963.51 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 20.40 Prozent. Bei 4’609.23 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3’794.33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Paramount Global (+ 12.11 Prozent auf 16.85 USD), Allegion (+ 5.00 Prozent auf 110.34 USD), Freeport-McMoRan (+ 4.89 Prozent auf 38.15 USD), Carrier Global (+ 4.50 Prozent auf 55.27 USD) und Arista Networks (+ 4.06 Prozent auf 224.03 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil First Republic Bank (-16.30 Prozent auf 0.01 USD), Enphase Energy (-3.88 Prozent auf 103.01 USD), Dollar General (-3.84 Prozent auf 127.22 USD), Illumina (-3.58 Prozent auf 112.94 USD) und Perrigo Company (-2.95 Prozent auf 29.65 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’008’370 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.775 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 9.80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Organon Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch