S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.67 Prozent tiefer bei 6’368.85 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 53.810 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.457 Prozent schwächer bei 6’447.57 Punkten, nach 6’477.16 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’453.89 Punkte, das Tagestief hingegen 6’356.08 Zähler.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 3.13 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6’878.88 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, mit 6’929.94 Punkten bewertet. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2025, den Stand von 5’693.31 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.14 Prozent ein. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. Bei 6’356.08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Entergy (+ 6.82 Prozent auf 109.88 USD), Brown-Forman B (+ 5.63 Prozent auf 27.19 USD), Campbell Soup (+ 4.96 Prozent auf 21.99 USD), Halliburton (+ 4.20 Prozent auf 40.42 USD) und APA (+ 3.71 Prozent auf 44.39 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Datadog A (-7.90 Prozent auf 114.48 USD), Moderna (-7.49 Prozent auf 49.56 USD), Alaska Air Group (-7.16 Prozent auf 36.16 USD), Coinbase (-7.06 Prozent auf 161.14 USD) und Norwegian Cruise Line (-6.85 Prozent auf 18.49 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 48’513’082 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.612 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 12.32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch