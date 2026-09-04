Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’046 0.2%  Euro 0.9406 0.2%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’431 -1.0%  Bitcoin 64’664 -1.4%  Dollar 1 0.3%  Öl 96.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...
Plus500 Depot

Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NYSE-Handel im Blick 04.09.2026 20:03:20

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Der S&P 500 verbucht am Freitag Verluste.

Coherent
227.33 CHF 5.74%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.49 Prozent schwächer bei 7’710.13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61.405 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.165 Prozent auf 7’734.95 Punkte an der Kurstafel, nach 7’747.71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’706.12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’750.19 Punkten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.164 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’736.52 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 7’584.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’502.08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Cerebras Systems (+ 11.01 Prozent auf 211.40 USD), Sandisk (+ 10.52 Prozent auf 1’718.56 USD), Super Micro Computer (+ 7.82 Prozent auf 40.83 USD), KLA (+ 7.06 Prozent auf 185.15 USD) und Coherent (+ 5.69 Prozent auf 279.46 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Autodesk (-8.22 Prozent auf 218.00 USD), Equifax (-7.07 Prozent auf 175.73 USD), Tesla (-6.53 Prozent auf 351.77 USD), Adobe (-5.99 Prozent auf 268.64 USD) und Synopsys (-5.71 Prozent auf 392.54 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 16’050’553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.651 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Coherent Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Western Union Company

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Snowflake explodiert nach KI-Zahlen: Beginnt jetzt die nächste große Rallye?
17:20 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
08:48 SMI-Anleger noch zurückhaltend
07:00 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’996.14 19.19 SJYB2U
Short 15’286.85 13.84 S7BCRU
Short 15’849.12 8.94 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.84 STBJYU
Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 36/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 36/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’718.60 -0.38%