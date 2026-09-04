Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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04.09.2026 20:03:20
S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter
Der S&P 500 verbucht am Freitag Verluste.
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.49 Prozent schwächer bei 7’710.13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61.405 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.165 Prozent auf 7’734.95 Punkte an der Kurstafel, nach 7’747.71 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’706.12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’750.19 Punkten.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.164 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’736.52 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 7’584.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’502.08 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Cerebras Systems (+ 11.01 Prozent auf 211.40 USD), Sandisk (+ 10.52 Prozent auf 1’718.56 USD), Super Micro Computer (+ 7.82 Prozent auf 40.83 USD), KLA (+ 7.06 Prozent auf 185.15 USD) und Coherent (+ 5.69 Prozent auf 279.46 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Autodesk (-8.22 Prozent auf 218.00 USD), Equifax (-7.07 Prozent auf 175.73 USD), Tesla (-6.53 Prozent auf 351.77 USD), Adobe (-5.99 Prozent auf 268.64 USD) und Synopsys (-5.71 Prozent auf 392.54 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 16’050’553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.651 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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