S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Freitag beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 5’088.80 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 41.991 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.319 Prozent auf 5’103.25 Punkte an der Kurstafel, nach 5’087.03 Punkten am Vortag.

Bei 5’081.46 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’111.06 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.99 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 4’864.60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’556.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, notierte der S&P 500 bei 4’012.32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7.29 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’111.06 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Palo Alto Networks (+ 5.33 Prozent auf 282.09 USD), Dominion Energy (+ 4.96 Prozent auf 47.86 USD), Etsy (+ 4.76 Prozent auf 73.98 USD), Iron Mountain (+ 4.06 Prozent auf 75.03 USD) und Copart (+ 3.99 Prozent auf 51.38 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil SVB Financial Group (-36.36 Prozent auf 0.07 USD), Booking (-10.15 Prozent auf 3’505.96 USD), Paramount Global (-4.27 Prozent auf 11.21 USD), Enphase Energy (-4.25 Prozent auf 118.19 USD) und EOG Resources (-3.90 Prozent auf 111.86 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 21’037’771 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.759 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 176.47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch