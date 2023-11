S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht Gewinne

Am Donnerstag legt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 1.51 Prozent auf 4’301.80 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 36.109 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.903 Prozent höher bei 4’276.11 Punkten, nach 4’237.86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 4’306.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’268.26 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 3.92 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 02.10.2023, den Stand von 4’288.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’513.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, wies der S&P 500 einen Stand von 3’759.69 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 12.49 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 4’607.07 Punkte. Bei 3’794.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Starbucks (+ 10.89 Prozent auf 101.30 USD), Teleflex (+ 10.48 Prozent auf 207.17 USD), VF (+ 10.27 Prozent auf 14.45 USD), Paramount Global (+ 9.91 Prozent auf 11.87 USD) und Tyler Technologies (+ 9.74 Prozent auf 406.79 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen SVB Financial Group (-42.50 Prozent auf 0.02 USD), First Republic Bank (-37.38 Prozent auf 0.02 USD), Lumen Technologies (-13.28 Prozent auf 0.85 USD), Aptiv (ex Delphi Automotive) (-13.23 Prozent auf 74.69 USD) und Organon Company (-11.74 Prozent auf 12.93 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 11’160’163 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.518 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 15.80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Hanesbrands-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch