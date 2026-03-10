Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Blick 10.03.2026 16:01:38

S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Start des Dienstagshandels

Das macht der S&P 500 morgens.

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.39 Prozent fester bei 6’822.64 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54.448 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.068 Prozent auf 6’791.40 Punkte an der Kurstafel, nach 6’795.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’822.83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’759.74 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 10.02.2026, den Wert von 6’941.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’886.68 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, einen Stand von 5’614.56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0.522 Prozent abwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’636.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Vertex Pharmaceuticals (+ 9.68 Prozent auf 505.50 USD), Western Digital (+ 6.91 Prozent auf 280.18 USD), Micron Technology (+ 6.14 Prozent auf 413.23 USD), Corning (+ 5.88 Prozent auf 136.64 USD) und Sandisk (+ 5.02 Prozent auf 618.30 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Centene (-11.84 Prozent auf 38.19 USD), CME Group A (-5.02 Prozent auf 303.08 USD), West Pharmaceutical Services (-4.50 Prozent auf 236.89 USD), Tyler Technologies (-4.48 Prozent auf 350.88 USD) und ServiceNow (-4.41 Prozent auf 116.55 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’770’071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.806 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

