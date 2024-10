S&P 500 aktuell: S&P 500 schwächer

Am Montag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.46 Prozent schwächer bei 5’724.38 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 47.749 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.337 Prozent auf 5’731.67 Punkte an der Kurstafel, nach 5’751.07 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’718.99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5’739.34 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wies der S&P 500 5’408.42 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 5’567.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’308.50 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 20.70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5’767.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 14.41 Prozent auf 47.17 USD), Air Products and Chemicals (+ 9.20 Prozent auf 311.77 USD), Generac (+ 7.63 Prozent auf 172.40 USD), NVIDIA (+ 4.03 Prozent auf 129.96 USD) und Diamondback Energy (+ 2.68 Prozent auf 199.83 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Everest Reinsurance Group (-8.12 Prozent auf 374.00 USD), Lumen Technologies (-6.56 Prozent auf 6.34 USD), VF (-5.82 Prozent auf 20.07 USD), Deckers Outdoor (-5.13 Prozent auf 158.25 USD) und Allstate (-4.72 Prozent auf 181.58 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 31’349’552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3.143 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 600.00 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch