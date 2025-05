S&P 500 aktuell: S&P 500 schlussendlich in der Verlustzone

Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.61 Prozent tiefer bei 5’844.61 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 47.593 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.737 Prozent auf 5’896.70 Punkte an der Kurstafel, nach 5’940.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’830.91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’938.37 Zählern.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0.987 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 21.04.2025, mit 5’158.20 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 21.02.2025, bei 6’013.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’321.41 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 fiel der Index bereits um 0.408 Prozent zurück. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 2.87 Prozent auf 170.06 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2.79 Prozent auf 168.56 USD), CF Industries (+ 1.63 Prozent auf 89.35 USD), CME Group A (+ 1.39 Prozent auf 281.74 USD) und Motorola Solutions (+ 0.83 Prozent auf 426.44 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil VF (-15.80 Prozent auf 12.15 USD), AES (-9.88 Prozent auf 10.13 USD), Advance Auto Parts (-8.34 Prozent auf 31.31 USD), Moderna (-7.82 Prozent auf 25.80 USD) und Phillips 66 (-7.54 Prozent auf 111.78 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 65’004’921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 mit 3.011 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

