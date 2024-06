S&P 500 aktuell: S&P 500 schliesst mit Gewinnen

Am Mittwoch legte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0.85 Prozent auf 5’421.03 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 45.678 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.898 Prozent stärker bei 5’423.59 Punkten in den Handel, nach 5’375.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’409.13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’447.25 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 5’222.68 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bei 5’175.27 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 12.06.2023, bei 4’338.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 14.30 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’447.25 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Oracle (+ 13.32 Prozent auf 140.38 USD), First Republic Bank (+ 9.17 Prozent auf 0.03 USD), Skyworks Solutions (+ 6.67 Prozent auf 102.64 USD), Equifax (+ 5.76 Prozent auf 243.72 USD) und Autodesk (+ 5.45 Prozent auf 223.02 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Amphenol (-48.90 Prozent auf 68.69 USD), Exelon (-4.03 Prozent auf 34.75 USD), Illumina (-3.62 Prozent auf 108.51 USD), Valero Energy (-3.40 Prozent auf 148.38 USD) und Etsy (-3.35 Prozent auf 63.27 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 59’364’845 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.961 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 524.02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

