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|S&P 500-Marktbericht
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30.10.2026 20:03:17
S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert nachmittags im Minus
Der S&P 500 zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.
Am Freitag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 2.34 Prozent leichter bei 7’539.63 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 64.179 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.04 Prozent auf 7’639.79 Punkte an der Kurstafel, nach 7’720.39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’527.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’637.48 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1.31 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’651.54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’437.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6’822.34 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.93 Prozent zu. Bei 7’844.52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 11.28 Prozent auf 911.13 USD), Global Payments (+ 10.95 Prozent auf 95.11 USD), T-Mobile US (+ 6.63 Prozent auf 157.06 USD), CoStar Group (+ 6.18 Prozent auf 29.88 USD) und Tyler Technologies (+ 5.71 Prozent auf 395.30 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Intel (-30.97 Prozent auf 63.56 USD), Reddit (-30.39 Prozent auf 90.22 USD), Illumina (-19.06 Prozent auf 234.78 USD), Twilio A (-16.05 Prozent auf 203.08 USD) und Sandisk (-15.62 Prozent auf 1’122.29 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 58’911’703 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 14.72 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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