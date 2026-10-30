S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert nachmittags im Minus

Am Freitag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 2.34 Prozent leichter bei 7’539.63 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 64.179 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.04 Prozent auf 7’639.79 Punkte an der Kurstafel, nach 7’720.39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’527.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’637.48 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1.31 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’651.54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’437.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6’822.34 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.93 Prozent zu. Bei 7’844.52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 11.28 Prozent auf 911.13 USD), Global Payments (+ 10.95 Prozent auf 95.11 USD), T-Mobile US (+ 6.63 Prozent auf 157.06 USD), CoStar Group (+ 6.18 Prozent auf 29.88 USD) und Tyler Technologies (+ 5.71 Prozent auf 395.30 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Intel (-30.97 Prozent auf 63.56 USD), Reddit (-30.39 Prozent auf 90.22 USD), Illumina (-19.06 Prozent auf 234.78 USD), Twilio A (-16.05 Prozent auf 203.08 USD) und Sandisk (-15.62 Prozent auf 1’122.29 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 58’911’703 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 14.72 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch