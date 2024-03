S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert letztendlich im Minus

Am Donnerstag fiel der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.29 Prozent auf 5’150.48 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 42.502 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.214 Prozent auf 5’176.35 Punkte an der Kurstafel, nach 5’165.31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5’176.85 Punkte, das Tagestief hingegen 5’123.30 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.754 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’000.62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’719.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, lag der S&P 500 noch bei 3’919.29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’189.26 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 57.14 Prozent auf 0.11 USD), West Pharmaceutical Services (+ 3.54 Prozent auf 399.39 USD), Halliburton (+ 2.96 Prozent auf 37.61 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.54 Prozent auf 144.34 USD) und Microsoft (+ 2.44 Prozent auf 425.22 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil First Republic Bank (-13.14 Prozent auf 0.04 USD), Under Armour (-10.74 Prozent auf 7.23 USD), Under Armour (-10.15 Prozent auf 6.99 USD), Lennar (-7.64 Prozent auf 152.86 USD) und Enphase Energy (-6.57 Prozent auf 110.41 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 25’727’948 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2.822 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 274.29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

