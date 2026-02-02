Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’409 1.7%  SPI 18’484 1.5%  Dow 49’430 1.1%  DAX 24’798 1.1%  Euro 0.9197 0.4%  EStoxx50 6’008 1.0%  Gold 4’645 -4.5%  Bitcoin 61’352 3.1%  Dollar 0.7810 1.0%  Öl 66.0 -6.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952Microsoft951692
Top News
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Aktien von Microsoft und NVIDIA leiden unter Zweifeln am möglichen OpenAI-Milliardeninvestment
Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue KI-Profiteure für 2026
Wie viel Wert mit einer Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Suche...
eToro entdecken

SanDisk Aktie 141821755 / US80004C2008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 02.02.2026 20:03:36

S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus

S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus

Für den S&P 500 geht es heute aufwärts.

SanDisk
669.80 USD 16.32%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.69 Prozent auf 6’986.79 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 54.902 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.346 Prozent auf 6’915.03 Punkte an der Kurstafel, nach 6’939.03 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’914.34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6’991.92 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’858.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’840.20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Stand von 6’040.53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.87 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’789.05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit SanDisk (+ 15.57 Prozent auf 666.00 USD), Western Digital (+ 9.25 Prozent auf 273.38 USD), Carnival (+ 8.16 Prozent auf 32.47 USD), Norwegian Cruise Line (+ 7.56 Prozent auf 23.62 USD) und Corning (+ 6.56 Prozent auf 110.02 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Robinhood (-9.96 Prozent auf 89.57 USD), Walt Disney (-7.17 Prozent auf 104.71 USD), IDEXX Laboratories (-6.78 Prozent auf 625.00 USD), Organon Company (-4.92 Prozent auf 8.12 USD) und CF Industries (-4.15 Prozent auf 89.36 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 18’543’988 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.920 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.21 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu SanDisk Corp When Issue

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten