|
02.02.2026 20:03:36
S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus
Für den S&P 500 geht es heute aufwärts.
Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.69 Prozent auf 6’986.79 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 54.902 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.346 Prozent auf 6’915.03 Punkte an der Kurstafel, nach 6’939.03 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 6’914.34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6’991.92 Einheiten.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’858.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’840.20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Stand von 6’040.53 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.87 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’789.05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit SanDisk (+ 15.57 Prozent auf 666.00 USD), Western Digital (+ 9.25 Prozent auf 273.38 USD), Carnival (+ 8.16 Prozent auf 32.47 USD), Norwegian Cruise Line (+ 7.56 Prozent auf 23.62 USD) und Corning (+ 6.56 Prozent auf 110.02 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Robinhood (-9.96 Prozent auf 89.57 USD), Walt Disney (-7.17 Prozent auf 104.71 USD), IDEXX Laboratories (-6.78 Prozent auf 625.00 USD), Organon Company (-4.92 Prozent auf 8.12 USD) und CF Industries (-4.15 Prozent auf 89.36 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 18’543’988 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.920 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus
2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.21 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
