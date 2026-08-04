Fidelity National Information Services Aktie 1873824 / US31620M1062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance im Blick
|
04.08.2026 16:00:55
S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus
Wie bereits am Vortag richtet sich der S&P 500 auch heute in der Gewinnzone ein.
Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0.70 Prozent stärker bei 7’654.01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60.974 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.382 Prozent stärker bei 7’629.54 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’600.50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’658.99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’629.10 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, mit 7’483.24 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 7’200.75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, notierte der S&P 500 bei 6’329.94 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.60 Prozent zu. Bei 7’658.99 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Palantir (+ 20.24 Prozent auf 151.08 USD), Zebra Technologies (+ 19.32 Prozent auf 347.99 USD), Gartner (+ 12.74 Prozent auf 170.84 USD), Coherent (+ 11.46 Prozent auf 321.15 USD) und Marvell Technology (+ 10.90 Prozent auf 214.90 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Fidelity National Information Services (-9.76 Prozent auf 40.41 USD), Cummins (-7.41 Prozent auf 600.77 USD), Rockwell Automation (-7.20 Prozent auf 446.33 USD), Grainger (-6.93 Prozent auf 1’276.27 USD) und NRG Energy (-4.39 Prozent auf 132.39 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen
Im S&P 500 weist die Palantir-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5’959’361 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.222 Bio. Euro den grössten Anteil.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf
Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs
Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Coherent am 04.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’759.00
|0.64%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.