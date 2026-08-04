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Index-Performance im Blick 04.08.2026 16:00:55

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der S&P 500 auch heute in der Gewinnzone ein.

Fidelity National Information Services
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Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0.70 Prozent stärker bei 7’654.01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60.974 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.382 Prozent stärker bei 7’629.54 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’600.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’658.99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’629.10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, mit 7’483.24 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 7’200.75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, notierte der S&P 500 bei 6’329.94 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.60 Prozent zu. Bei 7’658.99 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Palantir (+ 20.24 Prozent auf 151.08 USD), Zebra Technologies (+ 19.32 Prozent auf 347.99 USD), Gartner (+ 12.74 Prozent auf 170.84 USD), Coherent (+ 11.46 Prozent auf 321.15 USD) und Marvell Technology (+ 10.90 Prozent auf 214.90 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Fidelity National Information Services (-9.76 Prozent auf 40.41 USD), Cummins (-7.41 Prozent auf 600.77 USD), Rockwell Automation (-7.20 Prozent auf 446.33 USD), Grainger (-6.93 Prozent auf 1’276.27 USD) und NRG Energy (-4.39 Prozent auf 132.39 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die Palantir-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5’959’361 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.222 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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