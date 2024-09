S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt am Mittag im Plus

Am Dienstag notiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0.18 Prozent stärker bei 5’728.72 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 46.765 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.169 Prozent fester bei 5’728.25 Punkten, nach 5’718.57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 5’733.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’698.99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 5’634.61 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2024, den Wert von 5’447.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, den Wert von 4’320.06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 20.79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’733.57 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Freeport-McMoRan (+ 6.98 Prozent auf 48.29 USD), Las Vegas Sands (+ 5.44 Prozent auf 44.42 USD), Estée Lauder Companies (+ 4.12 Prozent auf 90.27 USD), Caterpillar (+ 3.72 Prozent auf 384.99 USD) und Wynn Resorts (+ 3.68 Prozent auf 83.16 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil McKesson (-4.19 Prozent auf 483.84 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-4.08 Prozent auf 1’047.39 USD), Visa (-4.01 Prozent auf 277.07 USD), Discover Financial Services (-3.76 Prozent auf 134.93 USD) und Huntington Ingalls Industries (-3.71 Prozent auf 258.17 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’877’737 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.121 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch