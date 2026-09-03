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Index im Blick 03.09.2026 16:00:54

S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Donnerstagshandels zu

S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Der S&P 500 bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Principal Financial Group
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Um 15:58 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.55 Prozent auf 7’708.45 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.304 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.390 Prozent auf 7’696.53 Punkte an der Kurstafel, nach 7’666.60 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’716.69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’686.71 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.142 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 7’600.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’553.68 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 03.09.2025, mit 6’448.26 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.39 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Robinhood (+ 13.22 Prozent auf 121.13 USD), Principal Financial Group (+ 8.45 Prozent auf 120.72 USD), Coinbase (+ 7.34 Prozent auf 187.81 USD), Palantir (+ 6.16 Prozent auf 179.90 USD) und ServiceNow (+ 6.01 Prozent auf 144.94 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Amphenol (-49.71 Prozent auf 80.51 USD), Tyson Foods (-7.83 Prozent auf 51.44 USD), Broadcom (-5.76 Prozent auf 346.07 USD), Hewlett Packard Enterprise (-4.88 Prozent auf 49.30 USD) und Western Digital (-4.43 Prozent auf 429.00 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 4’292’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.515 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.53 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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