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S&P 500-Kursverlauf 24.09.2026 20:03:20

S&P 500 aktuell: S&P 500 in Rot

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Der Handel in New York verläuft am Donnerstagnachmittag in ruhigen Bahnen.

NortonLifeLock
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Am Donnerstag verbucht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0.08 Prozent auf 7’699.60 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63.848 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.517 Prozent schwächer bei 7’666.19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’706.03 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’662.57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7’719.01 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.088 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Stand von 7’652.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’358.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der S&P 500 6’637.97 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12.26 Prozent. Bei 7’816.70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Everpure A (+ 15.12 Prozent auf 126.23 USD), Perrigo Company (+ 6.79 Prozent auf 14.78 USD), Charles River Laboratories International (+ 6.40 Prozent auf 295.07 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 4.65 Prozent auf 241.02 USD) und Illumina (+ 4.64 Prozent auf 267.24 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil MGM Resorts International (-11.03 Prozent auf 33.68 USD), NortonLifeLock (-9.45 Prozent auf 23.75 USD), Rollins (-6.74 Prozent auf 30.30 USD), Xylem (-5.38 Prozent auf 102.79 USD) und Akamai (-5.04 Prozent auf 112.47 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’032’899 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.845 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 15.01 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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First Republic Bank 0.00 0.00% First Republic Bank
Illumina Inc. 226.25 3.79% Illumina Inc.
Intel Corp. 106.90 4.33% Intel Corp.
Medtronic PLC 72.39 -2.01% Medtronic PLC
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NortonLifeLock 19.15 -5.48% NortonLifeLock
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Perrigo Company PLC 12.21 -0.38% Perrigo Company PLC
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