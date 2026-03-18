S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt am Mittwochnachmittag nach

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.06 Prozent tiefer bei 6’645.22 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54.630 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.379 Prozent auf 6’690.63 Punkte an der Kurstafel, nach 6’716.09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’642.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’705.18 Punkten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.437 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’881.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’774.76 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 5’614.66 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.11 Prozent zurück. Bei 7’002.28 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’623.92 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Akamai (+ 6.25 Prozent auf 112.45 USD), Lyondellbasell Industries (+ 5.80 Prozent auf 75.33 USD), Sandisk (+ 5.11 Prozent auf 757.00 USD), Williams-Sonoma (+ 5.10 Prozent auf 191.46 USD) und Centene (+ 4.04 Prozent auf 36.35 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen The Trade Desk A (-5.78 Prozent auf 23.62 USD), Perrigo Company (-5.29 Prozent auf 9.76 USD), Carvana (-5.15 Prozent auf 298.52 USD), AbbVie (-5.07 Prozent auf 208.61 USD) und Charter A (-5.06 Prozent auf 211.27 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’660’374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.835 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch