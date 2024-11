S&P 500 aktuell: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.60 Prozent schwächer bei 5’949.17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 51.369 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.054 Prozent auf 5’988.63 Punkte an der Kurstafel, nach 5’985.38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 5’942.28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’993.88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.993 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’859.85 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2024, den Wert von 5’455.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2023, wurde der S&P 500 auf 4’495.70 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 25.44 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’017.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Zähler.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Tapestry (+ 12.80 Prozent auf 57.82 USD), Wynn Resorts (+ 8.65 Prozent auf 93.22 USD), Walt Disney (+ 6.23 Prozent auf 109.12 USD), Enphase Energy (+ 5.25 Prozent auf 63.56 USD) und Estée Lauder Companies (+ 3.13 Prozent auf 64.83 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Leidos (-13.60 Prozent auf 167.96 USD), Super Micro Computer (-11.41 Prozent auf 18.01 USD), General Dynamics (-6.88 Prozent auf 292.42 USD), TransDigm Group (-6.70 Prozent auf 1’271.71 USD) und Tesla (-5.77 Prozent auf 311.18 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 38’713’134 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.448 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch