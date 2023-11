S&P 500 aktuell: S&P 500 fällt letztendlich

Schlussendlich beendete der S&P 500 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 4’550.58 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 37.990 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.437 Prozent auf 4’574.79 Punkte an der Kurstafel, nach 4’554.89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 4’547.15 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’587.64 Zähler.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.094 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’117.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.08.2023, wies der S&P 500 4’497.63 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 29.11.2022, einen Stand von 3’957.63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 19.00 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 4’607.07 Punkten. Bei 3’794.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 70.00 Prozent auf 0.02 USD), NetApp (+ 14.63 Prozent auf 89.54 USD), Lumen Technologies (+ 14.41 Prozent auf 1.35 USD), General Motors (+ 9.38 Prozent auf 31.60 USD) und Charles Schwab (+ 6.81 Prozent auf 59.61 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen The Cigna Group Registered (-8.11 Prozent auf 262.87 USD), Humana (-5.49 Prozent auf 482.41 USD), Las Vegas Sands (-4.87 Prozent auf 45.34 USD), Hormel Foods (-4.63 Prozent auf 30.47 USD) und Hess (-4.15 Prozent auf 139.56 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’484’687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2.687 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Organon Company-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch