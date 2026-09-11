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11.09.2026 16:00:38
S&P 500 aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Der S&P 500 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.
Am Freitag legt der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE um 1.03 Prozent auf 7’670.17 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61.233 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.914 Prozent auf 7’661.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’591.70 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’673.44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’636.75 Punkten.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 0.617 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 7’728.20 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 7’394.30 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 6’587.47 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.84 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 7.91 Prozent auf 59.59 USD), Dell Technologies (+ 7.49 Prozent auf 544.57 USD), Skyworks Solutions (+ 7.40 Prozent auf 90.25 USD), Bath Body Works (+ 6.42 Prozent auf 18.57 USD) und Coherent (+ 5.95 Prozent auf 310.60 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Albemarle (-3.10 Prozent auf 118.32 USD), Sandisk (-2.77 Prozent auf 1’645.75 USD), Seagate Technology (-2.41 Prozent auf 841.51 USD), Clorox (-2.41 Prozent auf 86.63 USD) und Fidelity National Information Services (-1.83 Prozent auf 37.82 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 2’742’904 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.643 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13.28 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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