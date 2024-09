S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Montagssitzung im Plus

Am Montag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1.16 Prozent stärker bei 5’471.05 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 44.240 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.803 Prozent höher bei 5’451.87 Punkten in den Handel, nach 5’408.42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5’484.20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’434.49 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’344.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’346.99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’457.49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 15.35 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 6.06 Prozent auf 409.87 USD), United Airlines (+ 5.96 Prozent auf 48.75 USD), Alaska Air Group (+ 5.88 Prozent auf 39.80 USD), Paycom Software (+ 5.75 Prozent auf 163.82 USD) und Moderna (+ 5.10 Prozent auf 76.61 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil First Republic Bank (-8.33 Prozent auf 0.01 USD), Enphase Energy (-5.16 Prozent auf 103.04 USD), Under Armour (-4.27 Prozent auf 7.18 USD), Under Armour (-4.24 Prozent auf 7.46 USD) und Humana (-3.94 Prozent auf 343.76 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 53’111’106 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.034 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

