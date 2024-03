S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Montagshandel mit Verlusten

Der S&P 500 schloss den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.11 Prozent) bei 5’117.94 Punkten ab. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 42.543 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.259 Prozent auf 5’110.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’123.69 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5’124.66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’091.14 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’026.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, wurde der S&P 500 auf 4’622.44 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Stand von 3’861.59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7.91 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5’189.26 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 8.69 Prozent auf 111.98 USD), Paramount Global (+ 6.31 Prozent auf 11.62 USD), Albemarle (+ 5.43) Prozent auf 124.75 USD), Charter A (+ 5.10 Prozent auf 298.25 USD) und Pfizer (+ 4.22 Prozent auf 28.37 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-97.83 Prozent auf 0.00 USD), First Republic Bank (-7.14 Prozent auf 0.04 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-4.42 Prozent auf 483.59 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4.34 Prozent auf 198.39 USD) und Hanesbrands (-4.11 Prozent auf 5.36 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 20’550’399 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.758 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 285.71 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

