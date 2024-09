S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Plus

Der S&P 500 verbuchte im NYSE-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1.07 Prozent auf 5’554.13 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 44.956 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.032 Prozent schwächer bei 5’493.74 Punkten in den Handel, nach 5’495.52 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’406.96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5’560.41 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 2.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der S&P 500 auf 5’344.16 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’375.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, lag der S&P 500 bei 4’487.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 17.11 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 13.64 Prozent auf 0.01 USD), Albemarle (+ 13.58 Prozent auf 89.30 USD), AES (+ 8.64 Prozent auf 17.86 USD), NVIDIA (+ 8.15 Prozent auf 116.91 USD) und Super Micro Computer (+ 7.92 Prozent auf 445.40 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Humana (-5.26 Prozent auf 328.19 USD), ConAgra Foods (-4.03 Prozent auf 31.47 USD), Campbell Soup (-3.84 Prozent auf 49.14 USD), CarMax (-3.24 Prozent auf 75.20 USD) und Travelers (-3.16 Prozent auf 231.30 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 82’827’319 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.042 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

2024 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 600.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

