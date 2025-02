S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen

Am Montag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.67 Prozent auf 6’066.44 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 52.918 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.512 Prozent fester bei 6’056.84 Punkten, nach 6’025.99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6’044.84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’073.38 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.01.2025, lag der S&P 500 bei 5’827.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, mit 5’995.54 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’026.61 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3.37 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’128.18 Punkten. Bei 5’773.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 17.56 Prozent auf 42.65 USD), Rockwell Automation (+ 12.65 Prozent auf 302.34 USD), Western Digital (+ 7.11 Prozent auf 69.04 USD), APA (+ 6.09 Prozent auf 22.99 USD) und Estée Lauder Companies (+ 5.66 Prozent auf 68.71 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Incyte (-7.86 Prozent auf 68.30 USD), Illumina (-5.47 Prozent auf 104.99 USD), Bio-Techne (-3.98 Prozent auf 69.92 USD), Deckers Outdoor (-3.92 Prozent auf 161.65 USD) und Mettler-Toledo International (-3.56 Prozent auf 1’340.49 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 52’331’315 Aktien gehandelt. Mit 3.316 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

