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05.10.2026 22:33:31
S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone
Der S&P 500 verzeichnete heute Kursgewinne.
Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.66 Prozent höher bei 7’773.95 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 64.019 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.075 Prozent auf 7’728.55 Punkte an der Kurstafel, nach 7’722.72 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’727.59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’794.35 Einheiten.
S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der S&P 500 7’718.60 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, lag der S&P 500 bei 7’483.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’715.79 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell PTC (+ 33.49 Prozent auf 192.26 USD), Cerebras Systems (+ 9.08 Prozent auf 181.55 USD), Bath Body Works (+ 8.72 Prozent auf 17.46 USD), Illumina (+ 7.56 Prozent auf 293.69 USD) und Charles River Laboratories International (+ 7.09 Prozent auf 310.77 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil CH Robinson Worldwide (-10.85 Prozent auf 140.61 USD), Lennar (-6.73 Prozent auf 74.44 USD), Robert Half (-4.98 Prozent auf 34.32 USD), Chipotle Mexican Grill (-4.67 Prozent auf 30.85 USD) und Bristol-Myers Squibb (-3.83 Prozent auf 58.81 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Corteva-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 63’563’042 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5.044 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15.22 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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