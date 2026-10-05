Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’704 0.3%  SPI 19’457 0.3%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’254 0.1%  Euro 0.9327 0.0%  EStoxx50 6’242 0.1%  Gold 4’140 -0.1%  Bitcoin 71’321 -0.5%  Dollar 0.8311 0.3%  Öl 100.3 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KI-Fantasie bei der Deutschen Telekom-Aktie: BofA bleibt trotz Preisdruck zuversichtlich
Rekord-Bestände bei US-Treasuries: Hedgefonds rücken als Risiko in den Fokus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
TSMC im Gespräch mit Musk: Intel-Aktie verliert, Risiken für Investoren steigen
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 05.10.2026 22:33:31

S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone

S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone

Der S&P 500 verzeichnete heute Kursgewinne.

Medtronic
72.80 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.66 Prozent höher bei 7’773.95 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 64.019 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.075 Prozent auf 7’728.55 Punkte an der Kurstafel, nach 7’722.72 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’727.59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’794.35 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der S&P 500 7’718.60 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, lag der S&P 500 bei 7’483.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’715.79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell PTC (+ 33.49 Prozent auf 192.26 USD), Cerebras Systems (+ 9.08 Prozent auf 181.55 USD), Bath Body Works (+ 8.72 Prozent auf 17.46 USD), Illumina (+ 7.56 Prozent auf 293.69 USD) und Charles River Laboratories International (+ 7.09 Prozent auf 310.77 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil CH Robinson Worldwide (-10.85 Prozent auf 140.61 USD), Lennar (-6.73 Prozent auf 74.44 USD), Robert Half (-4.98 Prozent auf 34.32 USD), Chipotle Mexican Grill (-4.67 Prozent auf 30.85 USD) und Bristol-Myers Squibb (-3.83 Prozent auf 58.81 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Corteva-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 63’563’042 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5.044 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15.22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Medtronic PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Medtronic PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:20 Logo WHS Nasdaq auf Rekordhoch – kippt die Fed jetzt die nächste Zinserhöhung?
16:13 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:55 Wie die Digitalisierung die Verteidigungsindustrie verändert
15:45 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’244.10 19.80 S0BAJU
Short 14’546.98 13.80 SRB97U
Short 15’086.78 8.87 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.24 SJBCVU
Long 12’823.18 13.66 SGHBWU
Long 12’276.07 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Bath & Body Works 14.42 7.63% Bath & Body Works
Bristol-Myers Squibb Co. 48.97 -2.90% Bristol-Myers Squibb Co.
C.H. Robinson Worldwide Inc. 113.02 -13.48% C.H. Robinson Worldwide Inc.
Cerebras Systems Inc 151.44 6.67% Cerebras Systems Inc
Charles River Laboratories International Inc. 250.58 5.27% Charles River Laboratories International Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc. 25.68 -3.20% Chipotle Mexican Grill Inc.
Corteva Inc Registered Shs When Issued 10.07 -5.99% Corteva Inc Registered Shs When Issued
First Republic Bank 0.00 -87.50% First Republic Bank
Illumina Inc. 234.24 5.02% Illumina Inc.
Lennar Corp. 63.15 -2.75% Lennar Corp.
Medtronic PLC 72.80 0.17% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 197.38 1.51% NVIDIA Corp.
PTC Inc 160.29 33.33% PTC Inc
Robert Half 30.37 -4.77% Robert Half
Western Union Company 5.05 1.75% Western Union Company

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’773.95 0.66%