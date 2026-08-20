CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001
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20.08.2026 22:33:41
S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus
Der S&P 500 zeigte sich schlussendlich mit negativem Vorzeichen.
Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.87 Prozent auf 7’641.16 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61.372 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.336 Prozent auf 7’682.07 Punkte an der Kurstafel, nach 7’707.98 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7’699.96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’639.01 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 1.92 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’443.28 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Stand von 7’432.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der S&P 500 bei 6’395.78 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Coinbase (+ 7.58 Prozent auf 172.35 USD), Deere (+ 6.94 Prozent auf 620.94 USD), Lumentum (+ 6.24 Prozent auf 879.28 USD), Marvell Technology (+ 5.79 Prozent auf 251.01 USD) und CF Industries (+ 5.61 Prozent auf 125.70 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Advance Auto Parts (-24.55 Prozent auf 42.39 USD), Moderna (-23.55 Prozent auf 133.32 USD), Walmart (-9.15 Prozent auf 103.84 USD), Intuitive Surgical (-5.84 Prozent auf 374.48 USD) und Boston Scientific (-5.08 Prozent auf 49.37 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Walmart-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 23’137’874 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.550 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12.71 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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