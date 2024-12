S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 2.95 Prozent tiefer bei 5’872.16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 52.700 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.054 Prozent auf 6’047.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’050.61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’867.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’070.67 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 3.16 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.11.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5’893.62 Punkte. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 18.09.2024, den Stand von 5’618.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’740.56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 23.81 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’099.97 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit The Cigna Group Registered (+ 6.33 Prozent auf 282.41 USD), UnitedHealth (+ 2.92 Prozent auf 499.72 USD), Centene (+ 2.91 Prozent auf 59.49 USD), CVS Health (+ 2.82 Prozent auf 45.28 USD) und Humana (+ 2.55 Prozent auf 239.85 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Paycom Software (-10.08 Prozent auf 209.49 USD), Tesla (-8.28 Prozent auf 440.13 USD), Boston Properties (-7.63 Prozent auf 74.23 USD), Albemarle (-7.19 Prozent auf 90.54 USD) und Align Technology (-7.05 Prozent auf 212.69 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 66’306’931 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.653 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 600.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

