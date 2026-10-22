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22.10.2026 18:00:34
S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittag mit Abgaben
Mit dem S&P 500 geht es derzeit abwärts.
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.09 Prozent tiefer bei 7’672.54 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 64.023 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.872 Prozent auf 7’689.54 Punkte an der Kurstafel, nach 7’757.17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7’702.94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’646.05 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0.392 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 7’764.64 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’498.96 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 6’699.40 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11.87 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Allegion (+ 9.76 Prozent auf 174.52 USD), CoStar Group (+ 8.01 Prozent auf 35.54 USD), Lennar (+ 7.09) Prozent auf 83.21 USD), Roper Technolgies (+ 6.99 Prozent auf 425.36 USD) und Nasdaq (+ 6.68 Prozent auf 102.54 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Coherent (-12.30 Prozent auf 208.32 USD), Lam Research (-10.43 Prozent auf 233.60 USD), Flex (-10.37 Prozent auf 77.31 USD), Lumentum (-9.84 Prozent auf 767.00 USD) und Teradyne (-9.84 Prozent auf 311.50 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 8’944’979 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.642 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.77 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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