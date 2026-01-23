S&P 500 aktuell: S&P 500 am Freitagnachmittag schwächer

Am Freitag sinkt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0.01 Prozent auf 6’912.85 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 54.920 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.091 Prozent auf 6’907.07 Punkte an der Kurstafel, nach 6’913.35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’932.96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’895.50 Punkten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.693 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 23.12.2025, den Wert von 6’909.79 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, den Wert von 6’738.44 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 6’118.71 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0.793 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’986.33 Punkten. Bei 6’789.05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Alaska Air Group (+ 5.61 Prozent auf 51.60 USD), Fortinet (+ 5.17 Prozent auf 81.63 USD), CSX (+ 4.21 Prozent auf 37.29 USD), Microsoft (+ 3.94 Prozent auf 468.92 USD) und Gilead Sciences (+ 3.74 Prozent auf 136.04 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Intel (-17.56 Prozent auf 44.78 USD), Moderna (-8.35 Prozent auf 47.54 USD), Capital One Financial (-6.92 Prozent auf 218.81 USD), SanDisk (-5.39 Prozent auf 476.32 USD) und Leggett Platt (-3.91 Prozent auf 12.05 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 38’295’694 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.795 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch