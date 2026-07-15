S&P 500 aktuell: Pluszeichen im S&P 500

Am Mittwoch steigt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.09 Prozent auf 7’550.40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62.223 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.329 Prozent auf 7’568.38 Punkte an der Kurstafel, nach 7’543.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’581.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’548.07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.038 Prozent aufwärts. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 7’554.29 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 7’022.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6’243.76 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.09 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit PayPal (+ 17.14 Prozent auf 47.88 EUR), BlackRock (+ 7.31 Prozent auf 1’100.40 USD), Under Armour (+ 7.11 Prozent auf 7.08 USD), Under Armour (+ 6.72 Prozent auf 6.91 USD) und CBRE Group A (+ 6.54 Prozent auf 141.84 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Pentair (-16.64 Prozent auf 63.09 USD), Dell Technologies (-12.03 Prozent auf 402.50 USD), Sandisk (-11.82 Prozent auf 1’550.01 USD), NetApp (-9.09 Prozent auf 158.68 USD) und Lumentum (-8.75 Prozent auf 743.54 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8’103’124 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.306 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch