Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’307 0.5%  SPI 20’110 0.4%  Dow 52’624 0.2%  DAX 25’019 -0.5%  Euro 0.9224 -0.2%  EStoxx50 6’267 -0.2%  Gold 4’043 -0.3%  Bitcoin 52’735 0.3%  Dollar 0.8068 -0.3%  Öl 84.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998DocMorris4261528Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Rebalancing im Realitätscheck: Wann jährlich, wann schwellenbasiert und wann gar nicht der bessere Weg ist
Wie Berkshire 2000: Ackmans Tech-Wette auf Aktien von Amazon, Meta & Co.
Versteckter Kurstreiber: Warum der Namenswechsel für die Siemens Energy-Aktie zum Volltreffer werden könnte
Sell on the News bei BASF? Umsatzplus und höhere Ziele lassen die Aktie kalt
UBS-Aktie fester: Mutmasslich russisch kontrollierte Gelder laut Bundersgericht zurecht blockiert
Suche...
Plus500 Depot

First Republic Bank Aktie 12082173 / US33616C1009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500-Entwicklung 15.07.2026 18:00:09

S&P 500 aktuell: Pluszeichen im S&P 500

S&P 500 aktuell: Pluszeichen im S&P 500

Beim S&P 500 stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

First Republic Bank
0.00 USD -60.00%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch steigt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.09 Prozent auf 7’550.40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62.223 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.329 Prozent auf 7’568.38 Punkte an der Kurstafel, nach 7’543.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’581.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’548.07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.038 Prozent aufwärts. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 7’554.29 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 7’022.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6’243.76 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.09 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit PayPal (+ 17.14 Prozent auf 47.88 EUR), BlackRock (+ 7.31 Prozent auf 1’100.40 USD), Under Armour (+ 7.11 Prozent auf 7.08 USD), Under Armour (+ 6.72 Prozent auf 6.91 USD) und CBRE Group A (+ 6.54 Prozent auf 141.84 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Pentair (-16.64 Prozent auf 63.09 USD), Dell Technologies (-12.03 Prozent auf 402.50 USD), Sandisk (-11.82 Prozent auf 1’550.01 USD), NetApp (-9.09 Prozent auf 158.68 USD) und Lumentum (-8.75 Prozent auf 743.54 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8’103’124 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.306 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

Weiterlesen!