S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 am Nachmittag

Der S&P 500 klettert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.15 Prozent auf 4’788.78 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 39.374 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.091 Prozent höher bei 4’785.93 Punkten, nach 4’781.58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 4’793.30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’783.03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.629 Prozent. Vor einem Monat, am 28.11.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’554.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.09.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’299.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.12.2022, wurde der S&P 500 mit 3’783.22 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 25.23 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 4’793.30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’794.33 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 28.62 Prozent auf 0.04 USD), First Republic Bank (+ 10.70 Prozent auf 0.03 USD), Lumen Technologies (+ 3.04 Prozent auf 1.87 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.41 Prozent auf 149.59 USD) und Tractor Supply (+ 2.32 Prozent auf 217.58 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Host Hotels Resorts (-2.78 Prozent auf 19.61 USD), APA (-2.07 Prozent auf 36.40 USD), Tesla (-2.04 Prozent auf 256.10 USD), Moderna (-1.97 Prozent auf 98.75 USD) und EOG Resources (-1.92 Prozent auf 121.89 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 8’363’501 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 2.701 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Altria-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

