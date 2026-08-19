S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 zum Start des Mittwochshandels steigen

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0.38 Prozent höher bei 7’721.16 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.273 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.387 Prozent stärker bei 7’721.55 Punkten, nach 7’691.76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7’726.29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’700.07 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0.892 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’457.69 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Stand von 7’353.61 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 6’411.37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12.58 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 97.20 Prozent auf 124.16 USD), Estée Lauder Companies (+ 17.04 Prozent auf 98.63 USD), Marvell Technology (+ 11.04 Prozent auf 239.84 USD), Merck (+ 9.26 Prozent auf 147.69 USD) und Newmont (+ 7.53 Prozent auf 124.71 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Broadcom (-4.38 Prozent auf 363.36 USD), Cerebras Systems (-3.64 Prozent auf 212.00 USD), Dell Technologies (-3.31 Prozent auf 453.16 USD), Corning (-2.73 Prozent auf 155.54 USD) und Keysight Technologies (-2.47 Prozent auf 332.58 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die Moderna-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’735’545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.696 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch