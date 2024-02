S&P 500 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im S&P 500

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.46 Prozent höher bei 5’020.89 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 42.362 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.112 Prozent stärker bei 5’003.50 Punkten, nach 4’997.91 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’023.02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’000.34 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 1.29 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 09.01.2024, den Wert von 4’756.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wurde der S&P 500 mit 4’347.35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’081.50 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5.86 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’023.02 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Applied Materials (+ 6.50 Prozent auf 185.19 USD), Enphase Energy (+ 5.79 Prozent auf 123.65 USD), Lam Research (+ 4.66 Prozent auf 904.60 USD), Etsy (+ 4.62 Prozent auf 77.93 USD) und Under Armour (+ 4.36 Prozent auf 7.79 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Expedia (-18.55 Prozent auf 129.89 USD), SVB Financial Group (-15.38 Prozent auf 0.11 USD), Leggett Platt (-10.95 Prozent auf 20.73 USD), Take Two (-7.46 Prozent auf 156.95 USD) und Moderna (-6.10 Prozent auf 87.95 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8’865’522 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.854 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.01 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 171.43 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

