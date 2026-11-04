S-Oil: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

S-Oil veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12311.65 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 543.00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42.22 Prozent auf 11’968.69 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8’415.37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch