S-Oil veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

S-Oil hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12311.65 KRW. Im Vorjahresviertel hatte S-Oil 549.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11’968.69 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42.22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte S-Oil einen Umsatz von 8’415.37 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch