S-Oil Turns To Profit In Q4
(RTTNews) - S-Oil Corporation (010950.KS) reported that its fourth quarter net income attributable to shareholders of parent company was 265.01 billion South Korean won compared to a loss of 131.72 billion won in the same quarter last year.
Operating income for the quarter was 424.47 billion won up from 222.37 billion won in the prior year.
Sales for the quarter declined to 8.792 trillion won from 8.917 trillion won in the prior year.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
