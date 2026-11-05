S Mobility zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

S Mobility hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.37 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.300 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.80 Prozent auf 1.19 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch