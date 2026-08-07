S Mobility präsentierte Quartalsergebnisse

S Mobility lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.290 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat S Mobility in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 12.93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch