S K I vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

S K I hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 20.77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei S K I noch ein Gewinn pro Aktie von 48.34 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4.72 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 84.96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 106.27 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 18.29 Milliarden JPY – ein Plus von 7.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem S K I 17.02 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch