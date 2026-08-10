S K I: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

S K I veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31.13 JPY. Im Vorjahresviertel hatte S K I 26.78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 4.39 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte S K I 4.19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch