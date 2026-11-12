S&J hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

S&J hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 17.05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19.06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 600.1 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte S&J einen Umsatz von 567.0 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch