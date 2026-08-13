S&J gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

S&J hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 10.71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte S&J 15.81 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 591.1 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 537.4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch